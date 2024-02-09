Стоун vs Карлсон: кто лучше раскрыл личность Путина

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с лидером РФ Владимиром Путиным стало самым громким событием в мире за последние несколько месяцев. Менее чем за сутки с момента публикации ролик преодолел отметку в 70 миллионов просмотров.

Однако существует еще одна нашумевшая работа от другого гражданина США, тоже посвященная личности президента России и политике нашей страны. Это документальный фильм «Путин» Оливера Стоуна, сравнений с которым интервью Карлсона избежать не удастся.

Политолог Вадим Сипров рассказал, какая из двух работ лучше отражает действительность.

«Дать однозначный ответ на вопрос о том, кто из этих двух талантливых американцев лучше раскрыл образ Владимира Путина и дал более точное представление об интересах России, невозможно. Перед нами два шедевра в своем роде», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обе работы, считает он, это продукты творческой деятельности, а значит оценки диктуются вкусом, и от этого никуда не деться.

«Есть еще и поколенческий фактор. Зрителям постарше работа Оливера Стоуна может показаться ближе, а сама лента органично встает в один ряд с такими его культовыми фильмами, как «Взвод» и «Дорз». Перед нами тут взгляд на Путина, обращенный из 1960-х годов», — объяснил эксперт.

Фото: [ Пресс-служба президента РФ ]

Двухчасовое интервью Такера Карлсона, продолжил политолог, сложно сравнивать с монументальной четырехсерийной «документалкой» Стоуна — это разные форматы и разные жанры. Но и ситуация со времен съемок фильма «Путин» изменилась. Сейчас динамика и напряженность событий в мире зашкаливают, на создание шедевра документалистики просто нет времени. Поэтому и появился Карлсон. Его интервью — это максимум, что возможно сделать сегодня.

Оба автора, по словам нашего собеседника, смогли в своей манере создать у зрителя правдивое представление о российской политике и объяснить, почему она именно такая, какая есть.

«А вот с раскрытием образа главы нашего государства — немного сложнее. Конечно, сочетание опыта политика и профессионального разведчика делает Путина особенно крепким орешком, и «раскусить» его, на мой взгляд, не удалось никому. Его русская душа как была, так и останется неразгаданной для западного человека. Может быть, Карлсон оказался немного ближе к заветной цели из-за того, что он сам понятнее русскому человеку, чем Стоун. Впрочем, это тоже дело вкуса», — заключил Сипров.

Ранее выяснилось, какие провокации может готовить Украина из-за интервью Путина Карлсону.