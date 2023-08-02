Расследование против Трампа назвали крупнейшим в истории страны

Гарленд заявил, что работники американского Минюста сначала совершили нападение на демократию 6 января 2021 года, а после, мгновенно приступили к ведению самого крупного в истории Штатов расследования.

Он не сомневается, что спецпрокурор Джек Смит, выдвигающий обвинения против Трампа, тщательно выполняет эту работу и бдительно знакомится со всеми фактами вместе с командой. Гарленд отметил, что они при этом не нарушают закон.

Недавно аппарат спецпрокурора США сообщил о том, что у политика было 6 сообщников во время препятствования утверждению итогов выборов. Уточняется, что несколько из них являются юристами, но их имена не называются.