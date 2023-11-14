Расследователь Херш заявил о неспособности Блинкена повлиять на израильское правительство

В Белом доме царит настоящий хаос, в то время как премьер-министр Израиля делает в секторе Газа все, что захочет.

Известный американский журналист Сеймур Херш сообщил, что госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен «находится в состояния недоумения». Это потому, что Биньямин Нетаньяху продолжает делать все, что сочтет нужным, несмотря на все увещевания Госдепа. Это прямо говорит о полном бессилии американской администрации.

«Существует вакуум власти, никто не правит балом. В Белом доме царит хаос. Они говорят одно и то же снова и снова», - описал Херш ситуацию в своем блоге в Substack.

Он добавил, что корень всех бед в том, что американское правительство сейчас бросило все силы на подготовку к следующим президентским выборам. Оно поставило перед собой цель вновь избрать Байдена, и это, по мнению журналиста, очень страшно и позорно.