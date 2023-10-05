Разногласия между ФРГ и Францией назвали помехой для реформирования Евросоюза

Вдобавок ко всему, эти страны не хотят никаких изменений. Они просто понимают, что если ничего не делать, то ЕС развалится.

Такую точку зрения высказал Альберто Алеманно, профессор парижской высшей коммерческой школы. Статью с его мнением выпустило издание Politico. Сама газета указывает, что между Шольцем и Макроном нет консенсуса по целому ряду вопросов. Это несмотря на то, что возглавляемые ими странами выступают тесными партнерами. И эти разногласия приводят к тому, что государства, входящие в ЕС, так и не смогли внедрить какие-то реформы в области сельского хозяйства. То же самое обстоит и с правилами в сфере принятия в организацию новых участников, в том числе и Украины.

«Степень энтузиазма по поводу расширения и реформирования Евросоюза в действительности довольная низкая», - согласен с этой точкой зрения Алеманно.

Он добавил, что канцлер ФРГ и президент Франции и вовсе бы ничего не реформировали, но они осознают, что тогда Евросоюз попросту развалится под давлением противоречий.