Разногласия между странами Евросоюза могут лишить Украину финансовой поддержки

Далеко не все участники этого политического объединения согласны с тем, чтобы вносить в бюджет ЕС дополнительные деньги.

Ранее Еврокомиссия заявила, что бюджет сообщества на 2021-27 годы увеличивается сразу на 86 миллиардов евро. В то же время была принята программа по оказанию помощи Киеву на 4 года подряд. Это решение резко разделила страны, входящие в Евросоюз. Некоторые из них стали говорить, что дефицит национального бюджета не позволяет им совершать дополнительные выплаты Брюсселю.

Статья по этому поводу вышла в издании Financial Times. По данным журналистов, сопротивление Еврокомиссии возглавили Голландия и ФРГ. Они заявили, что Брюссель и сам должен потуже затянуть пояса и поумерить свои аппетиты. Он обязан как минимум отказаться от повышения зарплат чиновников, а вдобавок более грамотно использовать свой бюджет, чтобы не допускать дополнительных трат. Вдобавок ко всему, программа помощи Украине может быть заметно урезана, чтобы сократить расходы бюджета Евросоюза.