Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщила о намерении передать Элине Валтонен, главе Министерства иностранных дел Финляндии, книгу, посвященную финской русофобии. Захарова также подчеркнула, что до начала войны 1939–1940 годов Финляндия дважды совершала нападения на СССР.

Российский дипломат подчеркнула, что действия Финляндии были направлены на захват приграничных российских территорий, населенных финно-угорскими народами, такими как карелы, вепсы и некоторые другие.

«В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО «Чёрная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Российский дипломат задалась вопросом: почему министр иностранных дел Финляндии Мария Валтонен не знает об истории нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году? Она предположила, что это может быть связано с влиянием немецкой школы на ее образование, возможным внедрением в правительство Финляндии иностранных агентов или деградации местных демократических институтов, которые могут привлекать на высшие государственные посты людей без достаточных знаний и компетенций.

«Вариант «просто раздали натовскую методичку» — самый близкий к истине, но не принимается», — отметила Захарова.

Ранее спецпредставитель президента России Мединский предложил Каллас персональный ликбез по истории России.