ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы, поставленные Соединенными Штатами, в боях под Купянском в Харьковской области. Таким образом они занимают позицию глухой обороны. Об этом рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, слова которого передает издание РИА Новости .

Боец рассказал об активном использовании боеприпасов со стороны ВСУ и сообщил, что наступление они не ведут. Он также предположил, что на позициях расположена тероборона и рассказал, что во время недавней попытки прорвать позицию, российские бойцы услышали, как противники разговаривают на польском языке.

Он также рассказал, что ВСУ активно используют кассетные боеприпасы по координатам, по которым работают артиллерия и бронетехника.

Командир минометного рассчета рассказал изданию, что российские ВС отвечают на это артиллерией по пехоте противника и легкобронированной технике. Он добавил, что артиллерию также используют при попытке ротации от ВСУ.