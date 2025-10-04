Разворот на Восток: на выборах в парламент Чехии лидирует оппозиционное движение Бабиша

По данным ЧТВ, на выборах в нижнюю палату парламента Чехии лидирует движение «Акция недовольных граждан». Его возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

Согласно данным управления статистики, после подсчета голосов на четверти избирательных участков лидирует партия с результатом 39,17%. На втором месте находится правящая праволиберальная коалиция SPOLU («Вместе») под руководством премьер-министра Петра Фиалы, набравшая 19,39% голосов.

В выборах участвуют примерно 4,5 тыс кандидатов. Из них только 200 получат возможность занять места в парламенте.

В субботу, 4 октября, завершилось двухдневное голосование, в котором приняли участие 69,18% избирателей. Серьезных нарушений зафиксировано не было. По предварительным оценкам, лидером станет движение ANO. Фиала подчеркнул, что результаты выборов определят, продолжит ли Чехия двигаться на Запад или свернет на Восток.

Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены около 21:00 по московскому времени в субботу, а официальные результаты станут известны в воскресенье, 5 октября.