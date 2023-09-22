Развожаев: гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, гражданская инфраструктура после удара ВСУ по штабу Черноморского флота, не пострадала.

Он также сообщил, что люди, находящиеся в момент удара по объекту на улице, не пострадали. Ранее СМИ сообщили, что после атаки киевского режима по штабу флота пострадали шесть человек.

ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в пятницу, 22 сентября. Украинские военные использовали переданные им на вооружение Великобританией ракеты Storm Shadow.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитых в небе над Крымом крылатых ракет. По информации Shot, инцидент произошел в пригороде Бахчисарая. В результате падения осколков загорелась трава.

ВСУ не первый раз предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь ракетами Storm Shadow. 13 сентября украинские военные нанесли удар по судоремонтному заводу в городе-герое, в результате чего было повреждено два российских корабля.