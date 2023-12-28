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Губернатор Севастополя вспомнил атаку украинской армии на Черноморский флот Севастополя, в результате которой здание получило повреждения. Слова Развожаева приводят РИА Новости.

«Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило», – сказал Развожаев.

По словам главы города-героя, дальнейшая судьба штаба зависит от Министерства обороны РФ. Он отметил, что на данный момент между представителями оборонного ведомства идут консультации, которые в ближайшее время помогут найти решение по этому вопросу.

22 сентября 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Севастополя, где располагается здание Черноморского флота. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять снарядов. Историческое здание Черноморского флота в результате получило повреждение, а один военнослужащий пропал без вести.

Часть сбитой ракеты, найденную в Севастополе, была вывезена на специальный полигон и уничтожена.

Ранее Развожаев принял участие в заседании Государственного совета РФ с президентом страны Владимиром Путиным, на котором предложил учредить День наставника.