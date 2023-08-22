РБК: Суровикин уволен с должности главнокомандующего ВКС РФ

Генерал армии Сергей Суровикин был освобожден от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило РБК со ссылкой на источники и бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова*.

Суровикину 56 лет. Этот пост он занимал с октября 2017 года. По данным издания, он продолжит проходить службу в Министерстве обороны РФ. Сейчас, уточнил источник, генерал армии находится в «краткосрочном отпуске».

8 октября 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск специальной военной операции на Украине. В январе 2023 года он покинул эту должность и стал заместителем командующего.

С 23 июня Суровикин перестал появляться на публике. Именно в этот день глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного переворота в России, заняв штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отдав приказ бойцам группировки направляться в Москву.

Суровикин записал видеообращение к «вагнеровцам», где призвал их вернуться в места дислокации. По словам Пригожина, именно через Суровикина ЧВК поддерживало связь с Минобороны РФ.

Суровикин также является почетным членом ЧВК «Вагнер» и Героем ЛНР. После начала СВО на Украине генерал попал под санкции западных стран, в числе которых государства Европейского союза и Великобритания.

Западная пресса, в числе которых газета New York Times, со ссылками на свои собственные источники писала, что Суровикин мог знать о планах Пригожина в июне. Агентство Bloomberg сообщало, что из-за связей генерала с ЧВК и его руководителем, Суровикина допрашивала военная прокуратора. Несмотря на это, в Москве информацию о допросах и пропаже опровергли.

*Минюстом РФ признан иноагентом