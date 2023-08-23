Readovka не подтверждает смерть Пригожина в результате крушения самолета в Твери
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Говорить о смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина – преждевременно, сообщило издание Readovka. Отмечается, что точной информации нет, а судьба Пригожина неизвестна.
Источник также заявил, что информация о гибели командира «Группы Вагнера» Дмитрия Уткина не является официально подтвержденной.
В это же время «Фонтанка» указывает на то, что с Пригожиным на данный момент не может связаться его близкое окружение.
Вечером, 23 августа, в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, который принадлежит Пригожину. По информации пресс-службы губернатора региона, самолет оказался гражданским.
На данный момент обнаружены тела 8 человек. Всего на борту находилось 10 членов экипажа. По данным Росавиации, среди них был и Пригожин.
Некоторые СМИ сообщают, ссылаясь на очевидцев, о двух хлопках в небе перед падением самолета. Отмечается, что это могла работать система ПВО.
В сети распространяются видео, на котором разбросаны обломки самолета. На месте возник пожар.