Readovka не подтверждает смерть Пригожина в результате крушения самолета в Твери

Говорить о смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина – преждевременно, сообщило издание Readovka. Отмечается, что точной информации нет, а судьба Пригожина неизвестна.

Источник также заявил, что информация о гибели командира «Группы Вагнера» Дмитрия Уткина не является официально подтвержденной.

В это же время «Фонтанка» указывает на то, что с Пригожиным на данный момент не может связаться его близкое окружение.

Вечером, 23 августа, в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, который принадлежит Пригожину. По информации пресс-службы губернатора региона, самолет оказался гражданским.

На данный момент обнаружены тела 8 человек. Всего на борту находилось 10 членов экипажа. По данным Росавиации, среди них был и Пригожин.

Некоторые СМИ сообщают, ссылаясь на очевидцев, о двух хлопках в небе перед падением самолета. Отмечается, что это могла работать система ПВО.

В сети распространяются видео, на котором разбросаны обломки самолета. На месте возник пожар.