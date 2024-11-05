Американец пожаловался на несоблюдение приватности при голосовании

Житель Александрии по имени Пол поделился впечатлениями от первого опыта голосования на выборах президента США, которые проходят во вторник, 5 ноября.

Молодой американец в комментарии РИА Новости сообщил, что был приятно удивлен скоростью и организацией процесса, однако его поразило отсутствие приватности на избирательных участках.

По его словам, кабина, в которой Пол отдал свой голос, напоминала картонную трехстороннюю перегородку. По словам Пола, в Александрии не было длинных очередей, как на некоторых участках в Вашингтоне.

Выборы президента США проходят в условиях острого соперничества между кандидатами от двух главных партий. Демократическую партию представляет Камала Харрис, а республиканскую — Дональд Трамп.

Исход голосования в колеблющихся штатах, таких как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, обещает быть решающим для определения будущего президента.

Ранее на портале Polymarket появились данные о том, что американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента Дональда Трампа на грядущих выборах.