Реалистичного плана вступления Украины в Евросоюз нет, считают СМИ

Вступление Украины в Европейский союз займет годы, считают обозреватели американской газеты The Wall Street Journal. Отмечается, что на данный момент реалистичного плана по этому вопросу нет.

«Заявка Украины на быстрое членство в НАТО на прошлой неделе потерпела неудачу. Ее путь к членству в Евросоюзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поддержку из Брюсселя... до вступления в ЕС остаются в лучшем случае годы», – говорится в материале издания.

WSJ приводит мнение исполнительного директора аналитического центра Европейский политический центр (EPC) Фабиана Зулега, который считает, что присоединения Украины к Евросоюзу является «геополитическим императивом». Он заявил, что такой исход необязателен.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Еврокомиссия предъявила Киеву несколько требований, выполнив которые, государству сможет претендовать на вступление в союз.

Одно из требований касается судебной системы Украины – внутри страны необходимо провести реформу Конституционного суда, а также завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, Украина должна наладить работу по противодействию коррупции.

Заявку на вступление в ЕС также подавала президент Молдавии Майя Санду.

Евросоюз объединяет 27 государств, среди которых Италия, Франция, Германия, Португалия, Испания, Латвия, Эстония и Финляндия. Политические центры расположены в Люксембурге, Брюсселе и Страсбурге.

Заявку на вступление в ЕС также подавали Турция, Северная Македония, Сербия и Черногория. Последней страной, которая стала частью союза, была Хорватия. Она присоединилась к Евросоюзу в 2013 году.