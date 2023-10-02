Реальная угроза или блеф: разрешит ли Запад ВСУ штурмовать ЗАЭС

С украинской стороны все чаще звучат обещания захватить ЗАЭС, несмотря ни на что. Киев якобы готовится к активным силовым действиям, наплевав на возможную катастрофу.

Военный эксперт Борис Джерелиевский прокомментировал нам слухи о планах ВСУ. По его мнению, на столь отчаянный шаг Украина не пойдет, но не из-за голоса разума, а из-за опасений США и Великобритании. Громкие заявления же так и останутся пустой бравадой Зеленского.

«В теории, конечно, они могут попытаться это сделать, но навряд ли что-то получится. Уже были схожие операции год назад, но ничем хорошим для них они не закончились. Шансов на успех крайне мало, а лишний провал не нужен Зеленскому. Это, скорее, угроза и блеф с его стороны, попытка заинтересовать спонсоров. В последний момент найдется причина этого не делать», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Учитывая то, что все серьезные операции и теракты Киев согласует с хозяевами, отметил Джерелиевский, шансы на проведение штурма Запорожской АЭС ничтожны.

«ЗАЭС является очень важным и опасным объектом, поэтому защитные меры предприняты серьезные. Активность ВСУ там чревата последствиями, но объект еще советский, а потому имеет большой запас прочности. К тому же, необходимы санкции и помощь Запада для подобных мероприятий. Слишком агрессивные действия, в том числе удары ракетами по станции, НАТО не одобрит. Они еще не готовы к ядерной войне с РФ, а атаки такого рода чреваты серьезными последствиями», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что будет с новым заводом США на Украине.