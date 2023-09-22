«Останется лунный пейзаж»: что будет с новым заводом США на Украине

После переговоров с президентом США Джо Байденом глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о совместном с американцами проекте. Речь идет о некой оборонной экосистеме, а ее частью станет новое производство, которое подарит украинцам рабочие места.

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал планы главы Украины, отметив, что реализовать их все равно не получится. Тот самый завод, строительство которого Зеленский представил как некое достижение, по мнению собеседника, не успеет выпустить ничего.

«Что бы они ни строили, как только технологическая готовность объекта достигнет финального этапа, последствует российский удар, и это все будет уничтожено. Когда привезут западное оборудование, станки, оснастку, завод превратится в развалины», — заявил Коротченко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт подчеркнул, что в распоряжении ВС РФ имеются средства, благодаря которым производство можно вывести из строя одномоментно. При этом восстановить его уже не получится.

«Независимо от того, что они там будут строить, хоть ракету для полета на Марс. Если объект представляет для нас угрозу, ВС РФ немедленно нанесут удар «Кинжалом». После него останется лунный пейзаж, не более», — подытожил собеседник.

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