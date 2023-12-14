«Реального импичмента не получится»: выяснилось, к чему приведет процесс против Байдена в США

Члены палаты представителей Конгресса США выступили за резолюцию по продолжению расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента. Положительно проголосовал 221 конгрессмен, а против выступили 212. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа США.

Но, как отметил политолог РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев, вряд ли этот процесс будет доведен до финала.

«По всей видимости, реального импичмента президенту США не объявят: в Штатах действует двухпартийная система, при которой согласовать интересы республиканцев и демократов по вопросу объявления реального импичмента не получится», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот сам лишь запуск процедуры импичмента республиканцами для политолога кажется вполне вероятным.

«Это политический ход, элемент предвыборной борьбы, цель которого – дискредитировать Байдена в глазах избирателей на фоне сложной геополитической обстановки и скандалов, связанных с коррупцией, а также деятельностью сына президента», — добавил Макаев.

Однако, по словам собеседника, политическая система США отлажена, поэтому нельзя говорить о том, что данные процессы серьезно дестабилизируют обстановку, но привести к репутационным издержкам для Байдена — вполне могут.

Ранее мы сообщали, что у Конгресса США появились данные о переводах миллионов долларов из-за рубежа на счета семьи Байдена.