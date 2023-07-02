Rebelión: США стремятся любым способом захватить нефтяные месторождения Венесуэлы

Обозреватель Эдельберто Лопес Бланч выпустил статью в испанском издании Rebelión. В ней журналист утверждает, что за 25 лет Америка так и не смирилась с потерей венесуэльской нефти. Это не устраивает ни Белый дом, ни крупные корпорации. Поскольку такие значительные ресурсы расположены поблизости от американской территории, то представители США стремятся вновь получить над ними контроль.

В качестве подтверждения своих слов Бланч привел слова Трампа. Тот когда-то заявил, что был очень близко к возвращению нефтяных скважин под американский контроль, поскольку Венесуэла «была близка к краху». Ее можно было захватить, а, следовательно, и вернуть себе все полезные ископаемые этой страны.