Ребенок погиб при обстреле брянского села со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил в соцсетях Александр Богомаз во вторник, 29 августа.

В результате есть погибшие, в их числе – ребенок. Еще пять человек пострадали.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок», – следует из сообщения ведомства.

Также, по словам Богомаза, есть повреждения здания школы и некоторых административных построек. В жилом секторе также зафиксированы разрушения.

29 августа Министерство обороны России также сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Брянской области. Объект был уничтожен силами российской ПВО.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории. Больше всего страдают жители Белгородской области. Атакам подвергаются Брянская и Курская области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 28 августа ВСУ обстреляли пять приграничных районов. В результате атаки есть повреждения частных домов. Украинские военные в том числе использовали беспилотники и гранатометы.