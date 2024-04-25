Регионовед Журавлев считает, что объединить можно только маленькие субъекты РФ

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко считает идею объединения ряда российских РФ предметом обсуждения экспертного сообщества. Научный руководитель Института региональных проблем привел примеры удачного и не очень объединения субъектов РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, следует объединять слабые и маленькие регионы, например хорошо объединить Республику Хакасия и Горный Алтай, однако они являются национальными регионами, поэтому объединить их сложно. К тому же если те же Биробиджан или Ненецкий автономный округ присоединить, то они будут не согласны, поскольку желают свою национальную идентичность сохранить.

Эксперт добавил, что существуют и неудачные примеры объединения регионов. Так, это присоединение Коми-Пермяцкого округа к Пермской области, в итоге получился Пермский край.

По его мнению, в целом данная идея является экономически эффективной. Однако имеются и социальные, управленческие вопросы, потому что чем больше регион, тем сложнее им управлять.