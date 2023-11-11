Рейтинг японского правительства обвалился до рекордно низкой отметки

Он упал до уровня в 29,1%. Это на четверть ниже, чем предыдущий показатель в 39,6%.

За все два года, которые нынешний премьер Кисида находится на своем посту, рейтинг не падал настолько низко. Мало того, за все 11 лет пребывания у власти Либерально-Демократической партии, рейтинги были неизменно выше. Даже во время пандемии ковида и экстренных мер показатели не падали ниже 32,6%, и это неизменно приводило к отставке премьер-министров. Эти цифры привела национальная телекомпания TBS.

В последний раз рейтинг падал ниже существующего уровня только в 2012 году. Тогда он просел до отметки в 25,2%. Из-за этого Демократической партии Японии пришлось уступить власть и управление страной либерал-демократам.