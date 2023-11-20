Рейтинг японского правительства упал до опасной для него отметки

Всего 24% жителей Японии одобряет действия своих властей. В предыдущий раз правительство поменялось, когда его рейтинг был заметно выше. Он составлял 31%.

Газета Yomiuri провела опрос, который выяснил, насколько японцы поддерживают национальное руководство. Только за последний месяц уровень одобрения упал еще на 10 процентных пунктов. На протяжении этого месяца в правительстве состоялось несколько отставок, каждая из которых была связана с публичным скандалом: невыплата налогов, внебрачные связи, нарушения избирательного законодательства. Все это сильно подействовало на рейтинг премьер-министра Фумио Кисиды и его кабинета министров.

Не одобряют жители Японии и последние экономические нововведения. О них отрицательно отзываются 66% опрошенных. Четверть людей считает, что всего предпринятого недостаточно для поддержки малоимущих. А почти половина респондентов заявили, что все происходящее смахивает на предвыборные популистские решения.