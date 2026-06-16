Реклама станет чище: в Госдуме предложили заменить дисклеймеры ссылками

В Госдуму внесен законопроект, который обещает кардинально изменить привычный рекламный ландшафт: убрать бесконечные мелкие строчки, которые невозможно прочитать, и скороговорки с ОГРН, которые невозможно запомнить. Группа депутатов профильных комитетов предлагает заменить эти громоздкие дисклеймеры обычной ссылкой на сайт, где вся информация будет изложена полно, четко и без спешки. По их мнению, нынешний формат давно превратился в профанацию защиты прав потребителей — никто не вникает в 13 цифр, прозвучавших за две секунды, и уж точно не запоминает длинные перечни условий конкурсов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Суть поправок в статьи 8, 9, 27 и 38 Закона РФ «О рекламе» проста: если раньше рекламодатель обязан был втискивать все регистрационные данные прямо в ролик или макет, то теперь ему достаточно дать адрес официального сайта, где потребитель сможет спокойно изучить условия. Депутаты настаивают, что это не отказ от прозрачности, а смена формата: объем обязательной информации не сокращается, просто он переносится в ту среду, где его действительно удобно воспринимать — в интернет, где люди и так уже привыкли искать подробности о товарах и акциях.

За инициативой стоит конкретика. Антон Немкин, например, подчеркнул, что это адаптация под цифровые реалии и поведение современных граждан. Марина Ким прямо назвала старую систему «имитацией защиты», а Антон Ткачев — «информационным шумом», который мешает восприятию. Дмитрий Новиков добавил, что никто не успевает услышать и осознать ОГРН в конце короткого ролика, а вот ссылка на сайт — это удобно и логично. При этом депутаты оставляют «западню» для недобросовестных рекламодателей: если ссылка не работает или на ней нет полных сведений, реклама признается недостоверной, и все правовые последствия наступают в полном объеме. Ответственность, таким образом, остается, но сам способ информирования становится человечным.

Таким образом, реклама станет чище визуально и понятнее по сути. Бизнес избавится от необходимости втискивать в 15 секунд полкилометра текста, а потребители получат реальную возможность ознакомиться с условиями в своем темпе, без перемотки и луп. Это, по замыслу авторов, повысит эффективность коммуникаций, снизит административную нагрузку на компании и даст гражданам больше контроля над информацией. Законопроект — редкий случай, когда и бизнес, и потребитель, и государство потенциально оказываются в выигрыше. Остается дождаться его принятия и посмотреть, действительно ли ссылки окажутся понятнее, чем бесконечные скороговорки в конце рекламных блоков.

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