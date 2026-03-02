Дублировать можно, заменять — нет: адвокат разъяснил нюансы нового закона о языке

Адвокат, патентный поверенный РФ и ЕАПВ, управляющий партнер бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов прокомментировал закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве, который вступил в силу с 1 марта, сообщил properm.ru.

Эксперт рассказал, что в случае нарушения закона граждане вправе обращаться к представителям Роспотребнадзора и прокуратуры, а также в местные органы. Сотрудники ФАС также наделены правом решать некоторые вопросы. Указанные структуры обязаны реагировать на жалобы: проводить проверки.

По информации издания, в рамках действия нового закона все вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны оформляться на государственном языке. При этом допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.

Также введено требование для застройщиков: реклама строящихся и готовых объектов недвижимости теперь обязана использовать только кириллицу. По данным издания, соответствующая информация размещена на сайте Парламента. Эксперт Ахметов указал на некоторые особенности реализации закона, принятого в 2025 году.

«Если английские слова предваряются переводом (не транслитерацией) на русский и он имеет преобладающее или равнозначное написание. Без перевода — при наличии товарного знака (зарегистрированного Роспатентом обозначения) или фирменного наименования, которое вносится в реестр юридических лиц при регистрации организации. Если изначально наименование на английском языке не указали, это можно сделать путем внесения изменений», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу новые правила ЕГЭ для ряда направлений вузов.