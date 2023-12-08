Соединенные Штаты отчаянно накачивают Украину оружием и своими деньгами для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Соответствующее заявление сделал кандидат на пост американского президента Майкл Ректенвальд в беседе с Judging Freedom, опубликованной на видеохостинге YouTube .

По словам политика, элиты в Штатах помешались на дестабилизации и заговоре против действующей российской власти. Ректенвальд заявил, что они пытаются повлиять на ситуацию через украинский конфликт и имена смена власти в РФ является их конечной целью.

Он также указал на абсурдность подобных планов. Ректенвальд назвал данные деяния от американских властей «преступным деянием».

Политик также заявил, что действующий президент страны Джо Байден лжет, когда говорит, что победа РФ на территории Украины приведет к дальнейшему нападению первой на страны-члены НАТО. Он выразил мнение, что российская власть даже не собирается лишать Украину независимости.