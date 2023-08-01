Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 40 тысяч рублей за пост без маркировки статуса иноагента

Российского рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron*) оштрафовали на 40 тысяч рублей за некуазание статуса иностранного агента в посте в социальной сети «Вконтакте». Соответствующий протокол был составлен в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга», сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», – следует из заявления пресс-службы.

Отмечается, что 31 декабря 2022 года Оксимирон* опубликовал материал в соцсети «Вконтакте» и не указал, что он произведен и (или) распространен им как иностранным агентом либо касается его деятельности как иноагента.

Федоров* ранее получал штраф за дискредитацию российской армии. Тогда штраф составил 45 тысяч рублей. Кроме того, Октябрьский суд Санкт-Петербурга в январе оштрафовал на 70 000 рублей Оксимирона* за призывы к сепаратизму в треке «Ойда». Дело появилось в суде после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

7 октября 2022 года Министерство юстиции РФ признало Федорова* иностранным агентом.

После начала спецоперации Оксимирон* негативно высказывался против российской власти и деятельности ВС РФ. В треке «Ойда», клип для которого был снят в Санкт-Петербурге, Федоров* передает «привет» Следственному комитету и прокураторе.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом