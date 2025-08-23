Репортеры снова заметили синяк на руке Трампа

В пятницу, 23 августа, на правой руке президента США Дональда Трампа вновь был замечен синяк, который, как предполагается, был замаскирован плотным слоем тонального крема. Об этом сообщает издание The Daily Beast (DB).

Фотографы сделали снимки Трампа в тот момент, когда он посещал экспозицию в музее образовательного центра «Дом народа» (People's House), расположенного недалеко от Белого дома.

В материале подчеркивается, что в данный раз косметическое средство на руке политика, нанесенное без растушевки, было особенно явным. Как утверждает издание, Трамп, по-видимому, испытывал некоторую неловкость: во время выступления он инстинктивно прикрывал правую руку левой, складывая их перед собой.

Ранее, в июле, президент уже проходил медицинское обследование после того, как журналисты впервые активно заговорили о гематоме. По результатам осмотра у него была диагностирована хроническая венозная недостаточность, однако, по заверениям представителей Белого дома, он чувствует себя «превосходно». Появление синяков, которые наблюдают у американского лидера с начала года, официально объясняют двумя причинами: активными рукопожатиями в рамках публичных мероприятий и приемом аспирина, который Трамп использует в профилактических целях для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

