«Репутацию подмочил сильно»: объявят ли Израилю мировой бойкот

Министр иностранных дел Бангладеша Абдул Момен призвал все страны мира объявить бойкот Израилю и перестать покупать его продукцию из-за событий на Ближнем Востоке.

Это заявление прозвучало на восьмом внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества, который проходил в Эль-Рияде. По словам дипломата, происходящее в Газе является примером этнической чистки.

Мы спросили политолога Сергея Разгуляева, каковы шансы, что мир отвернется от Израиля. Он отметил, что с ним уже разорвала дипломатические отношения Боливия, а Иордания, Колумбия и Чили отозвали своих послов. По мнению политолога, к этим государствам присоединятся и другие страны исламского мира.

«Бангладеш — исламская страна. И ее основные партнеры — страны исламского мира, которые открыто выступают против израильской агрессии. Израиль может стать изгоем в ближайшем будущем, с ним будут разрывать дипломатические отношения, однако не все страны», — заявил Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он уверен, что никаких санкций против Израиля вводить не будут, более того, проамериканская Европа будет поддерживать линию этой страны.

«Они все под Штатами, а Штаты — дражайший союзник Израиля. Многие страны исламского мира могут объявить бойкот, однако думаю, что те дела, которые касаются торговли, будут вестись с Израилем. Это деньги, это товарооборот, никакое государства не враг, если дело касается экономики. Санкции вводить никто не будет», — добавил эксперт.

Многие аналитики считают, что Израиль значительно подмочил свою репутацию, но на поведении самой страны это никак не скажется, уверен политолог.

«Ну да, подмочил сильно. А что ему от этого? Он хоть одно заявление сделал по этому поводу, что упала его репутация в мире, что он сожалеет и так далее? Нет! Им плевать на все международные законы и правила. Как и плевали они на свою репутацию и на всех остальных в мире. За Израилем стоит США, а проамериканская Европа никогда не выступит открыто против Израиля. От Европы будет только сочувствие Палестине и литье крокодиловых слез», — заключил собеседник издания.

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