В Южной Корее пригрозили поглотить КНДР, если Пхеньян начнет войну
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Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что Корейский полуостров будет объединен «на основе либерально-демократических ценностей», если КНДР спровоцирует войну. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Син Вон Сик предрек крах северному соседу, если Пхеньян посмеет применить ядерное оружие.
На встрече министров обороны двух стран США и Южная Корея обновили «стратегию сдерживания» КНДР. Документ был принят после того, как в Корее было отмечено появление стратегических сил США – подводной лодки «Кентукки», способной нести ядерное оружие, и бомбардировщика В-52.
Ранее КНДР, проводящая ядерные испытания, не исключила нанесение превентивного удара.