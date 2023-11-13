В Южной Корее пригрозили поглотить КНДР, если Пхеньян начнет войну

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что Корейский полуостров будет объединен «на основе либерально-демократических ценностей», если КНДР спровоцирует войну. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.