Решение Бразилии по Украине вызвало недовольство лидеров G20

Участники саммита G20 было возмущены решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва досрочно завершить переговоры, чтобы не тратить много времени на обсуждение украинского конфликта.

Обычно коммюнике публикуют в конце саммита, но бразильский лидер одобрил текст документа уже в понедельник, во время завершения пленарного заседания. Тогда в комнате не было президентов США, Франции и Германии, пояснили дипломаты.

По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, коммюнике не соответствует той позиции, которую могли бы занять лидеры вышеназванных стран.

Бразильские дипломаты пояснили, что Луис Инасиу Лула да Силва поспешил с принятием коммюнике, чтобы избежать рисков того, что саммит закончится без окончательной декларации.

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