Захарова опубликовала видео с нарушающей ПДД в Рио фон дер Ляйен

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратила внимание на поведение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая перелезла ограду, размещенную на дороге в столице Бразилии Рио-де-Жанейро.

Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео с нарушением правил дорожного движения (ПДД) со стороны пешехода фон дер Ляйен. На кадрах видно, как политик перелезает оградку, чтобы добраться до пляжа Копакабана несмотря на то, что там есть обход.

«На улицах Рио увидели Урсулу. Все-таки нашлась, которая поперек. Закона», — отметила Захарова.

В Рио-де-Жанейро проходит саммит G20 с 18 по 19 ноября. Бразилия пригласила более 40 стран для участия в этом мероприятии. Российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы министра иностранных Германии Анналены Бербок поставить Украине дальнобойное оружие, назвав ее «оголтелой ксенофобкой».