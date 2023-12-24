Японии совершила ошибку, когда решила передать Соединенным Штатам зенитные ракеты для Patriot в качестве косвенной помощи для Украины. Соответствующее заявление сделали американские эксперты в беседе с японским изданием Nikkei Asia .

Бывший замминистра обороны Соединенных Штатов Элдридж Колби заявил, что японский премьер Кисида «совершил фундаментальную ошибку» и пошел на поводу у администрации американского лидера Джо Байдена, у которой в приоритете Европа.

Колби также раскритиковал политику властей Штатов на Украине. Он отметил, что страна отправила Киеву то вооружение, которое невозможно в короткие сроки возместить для собственного пользования. По словам бывшего чиновника, Украина отвлекла ВПК США от решения более важных проблем.

Научный сотрудник Джениффер Каванах заявила в беседе с журналистами, что Япония уже сейчас испытывает дефицит ЗРК для защиты своих военных аэродромов. По предположениям ученой, отправка ценных ракет в Штаты обернулась очень высоким риском для Токио.