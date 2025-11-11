«Решение принято»: экс-депутат из Финляндии подал на убежище в России

Экс-депутат Финляндии Ано Туртиайнен подал заявление на убежище в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший парламентарий Финляндии Ано Туртиайнен официально начал процесс получения убежища в России. Политик, известный своими пророссийскими взглядами, подтвердил этот шаг, продемонстрировав соответствующее свидетельство в своем видеообращении.

Экс-депутат отметил, что этот статус избавит его от необходимости оформлять визы. Туртиайнен также сообщил о переезде в Москву и намерении выучить русский язык. Ранее он уже заявлял о подобных планах на Ялтинском международном форуме. Политическая карьера Туртиайнена началась в партии «Истинные финны», но позднее он создал собственную силу — «Власть принадлежит народу». Процесс предоставления убежища может занять продолжительное время, поскольку требует тщательной проверки со стороны российских миграционных служб и принятия решения в установленном законом порядке.

