Украинская школьница в Финляндии отказалась петь «Калинку», что вызвало педагогический конфликт

В финской школе «Сторэнген» (г. Эспоо) стандартный урок музыки, посвященный русской культуре, вылился в межкультурный инцидент. Одна из учениц, 11-летняя дочь украинки, демонстративно отказалась исполнять известную русскую народную песню «Калинка».

Как сообщил финский вещатель Yle, со слов матери девочки, та изначально не хотела петь, но под давлением возможной плохой оценки была вынуждена присоединиться к классу. При этом других жалоб от учащихся или родителей школы зафиксировано не было.

Дирекция учебного заведения отреагировала на инцидент заявлением, в котором подчеркнула, что подход к преподаванию музыки должен быть гибким и учитывать культурный контекст.

В официальном обращении отмечается, что педагогов призывают чутко реагировать на запросы учеников и адаптировать программу под нужды класса. Национальное управление образования Финляндии также не усмотрело нарушений в самом факте изучения «Калинки», однако подтвердило право учителей менять задания, если они вызывают у ребенка дискомфорт.

Публикация издания обращает внимание на системную проблему: значительная часть услуг для украинских беженцев в Финляндии предоставляется на русском языке из-за нехватки украиноязычных переводчиков и курсов финского с украинским языком обучения.

Мать школьницы, профессиональная флейтистка, давно живет в Финляндии в браке с финном. Сама девочка является уроженкой этой скандинавской страны и выросла в ее культуре.

