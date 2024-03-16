Журналист указал на то, что американское руководство усиленно позиционирует украинский конфликт так, будто от него зависит существование демократии как таковой. Администрация главы американского государства заклеймила РФ за «нарушения международного права», подчеркнул он.

Малли также указал на то, что в свою очередь Штаты не предпринимали мер, когда начался конфликт в Газе. США не настаивают на прекращении огня в регионе, добавил журналист. Данный пример нужно воспринимать как пренебрежение к международному праву от Байдена, считает он.

Журналист не согласился с Politico, сформулировавшего принципы американского лидера, как честность с союзниками, защиту демократии, избегание эскалации и сохранение миропорядка. По мнению Малли, американский президент не справился с достижением данных целей.