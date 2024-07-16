Республиканец Вэнс пообещал, что Трамп после победы на выборах завершит украинский конфликт

Если Дональд Трамп снова станет президентом США, то он немедленно начнет переговоры по украинскому конфликту и быстро завершит его. Об этом заявил Джей-Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии. Его слова привел канал Fox News.

По мнению Вэнса, Соединенным Штатам необходимо прекратить конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на проблеме Китая, которая является гораздо более актуальной темой на сегодняшний день

«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему», - указал политик.

Сейчас данный конфликт несет угрозу эскалации и риск скатывания в ядерную войну. Вэнс отметил многомиллиардные траты Байдена на помощь ВСУ и подчеркнул, что не видит цели всех таких финансовых вливаний.

Ранее журналисты назвали Вэнса настоящим ужасом для Евросоюза, поскольку его приход во власть может стать настоящей катастрофой для Украины.