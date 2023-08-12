Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на $24 млрд

Как заявил член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в Twitter, простым американцам порядком надоело бесконечно спонсировать прокси-войну с Россией на Украине, которую упорно продолжает вести Белый дом.

Исходя из этого, сразу 12 конгрессменов-республиканцев написал письменное обращение к Байдену, потребовав от хозяина Овального кабинета отозвать запрос об очередном финансировании помощи киевскому режиму на 24 млрд долларов за счет американских налогоплательщиков.

«Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — написал Дэвидсон.

Напомним, в минувший четверг, 10 августа, президент США Джо Байден потребовал от конгресса новые ассигнования для помощи Киеву. Из 24 млрд предназначенных Украине 13,1 млрд это военная помощь ВСУ. Также предлагается перечислить киевскому режиму по линии Всемирного банка еще 2,3 млрд долларов.