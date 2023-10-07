Республиканцы потребовали у Байдена разъяснений по поводу стратегии США в отношении Украины

Сразу два конгрессмена обратились с президенту Соединенных Штатов с официальным письмом, в котором они потребовали изложить стратегию Государственного департамента по поводу помощи Украине.

Письмо составили Майкл Маккол, представитель штата Техас, и Джим Риш, конгрессмен от штата Айдахо. Они выразили в нем крайнее беспокойство по поводу того, что администрация президента так и не удосужилась изложить четкую стратегию в отношении помощи, отправляемой Киеву.

«Обещание поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», не является стратегией», - подчеркнуто в письме.

Об этом сообщило ТАСС. Вдобавок ко всему, авторы документа упомянули, что у них есть некие сведения о неких секретных контактах Белого дома с Россией. Байден должен пояснить, какого рода эти связи и для какой цели они предпринимаются.