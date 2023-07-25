Республиканцы в США собираются поставить вопрос об импичменте Байдену

Семья президента вовлечена в разнообразные коррупционные схемы, а тот лжет избирателям о непричастности к незаконному обогащению себя самого и своих близких.

Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти пообещал, что в будущем обязательно поставит вопрос об объявлении импичмента главе Белого дома. По его утверждению, Джо Байден еще на стадии выборов соврал электорату. Он утверждал, что ни он сам, ни его семья не получали никаких денег от Китая. Уже установлено, что это неправда.

«Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента», - пообещал политик в телеэфире на канале Fox News.

Маккарти также заявил, что Байден выводит себя из-под надзора Конгресса. Он также сравнил используемые им приемы с действиями Ричарда Никсона.