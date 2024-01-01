Ретроградный Уран принесет Зеленскому хаос в новом году

Авторы отметили, что мир стал настолько неопределенным, что с таким курсом, было бы проще просить звезды дать прогноз на предстоящий год. Исходя из этого, они отметили, что в последнем квартале нового года, ретроградный Уран вызовет череду хаоса для украинского лидера, как дома, так и на работе. В издании такое состояние назвали «встряской».

Журналисты также заявили, что Зеленскому в первой половине года предстоит «играть в азартные игры» и заниматься развитием своего предпринимательского мышления. Предрекается также, что глава украинского государства будет вынужден «отпустить» ряд важных для себя людей на фоне того, что между ними возникнут некие разногласия.