Reuters: Байден готов ужесточить миграционную политику в США ради помощи Украине

Белый дом согласен пойти на компромисс с республиканцами для того, чтобы удовлетворить их требования. Взамен те согласятся выделить финансовую помощь Киеву.

Журналисты опубликовали свою версию со ссылкой на некий информированный источник. Тот считает, что администрация президента Соединенных Штатов уже согласна на ужесточение процедуры проверки документов на получение статуса беженца. Еще одна инициатива Республиканской партии, по которой всем прибывших в Америку через третьи страны будут отказывать в выдаче такого статуса, также на грани ее одобрения.

В то же время процедура, по которой соискателей статуса беженца могут выдворить из США, будет заметно упрощена. Все это делается ради удовлетворения требований республиканцев. Те требуют заметно ужесточить миграционную политику в стране, и только на этих условиях соглашаются продолжить оказание помощи правительству Зеленского.