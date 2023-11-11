Reuters: ФРГ и ряд стран ЕС выступают против выделения Киеву 20 миллиардов евро

Ранее в Киеве выразили уверенность в скором выделении Украине очередного транша западной помощи на сумму в 30 млрд евро. Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, страна рассчитывает на партнеров в ЕС, США, а также со стороны МВФ.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах, резко против предоставления военной помощи Киеву в размере до 20 млрд евро выступают ФРГ и еще ряд стран-членов Евросоюза.

«План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», - говорится в сообщении агентства.

По словам неназванного дипломата, речь идет о больших деньгах, считают в Берлине, поэтому есть много вопросов к украинскому руководству. Впрочем, пока считать план выделения указанной суммы Киеву мертвым - преждевременно.