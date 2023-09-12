Reuters: Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают чиновники военного и экономического блоков

Агентство Reuters попыталось предугадать, какие вопросы будут обсуждаться на встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына, исходя из сопровождения северокорейского лидера.

Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождает заместитель председателя Центрального военного комитета правящей Трудовой партии маршал Ри Пхен Чхоль. Также среди других делегатов новый глава военно-политического руководства партии, председатель национального комитета по космической науке и технике, участвующий в программе создания спутников-шпионов и директор департамента промышленности боеприпасов.

Агентство не исключает, что в Россию отправился и министр обороны КНДР.

В поезде также было несколько чиновников из экономического блока.

На перроне была замечена и сестра Ким Чен Ына, однако неизвестно, села ли она в вагон или осталась среди провожающих.