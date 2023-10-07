Reuters: США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, это может произойти 11 октября в рамках 16-го заседания контактной группы союзников Киева, которое пройдет в Брюсселе. Размер помощи может составить 200 млн долларов.

Последний раз США объявляли о военной помощи Киеву 22 сентября. В новый пакет «поддержки», который оценивается в 325 млн долларов, вошли средства противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковой обороны, а также артиллерийские и кассетные боеприпасы.

В апреле 2022 года МИД РФ направлял ноту протеста странам, которые бесконтрольно отправляют на Украину свое оружие и военную технику, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не последовало.

Как ранее заявлял президент Владимир Путин, любое оказавшееся на территории Украины западное вооружение будет являться законной целью для ВС РФ. Российский лидер также предостерегал страны Запада от вмешательства в конфликт.