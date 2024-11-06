Reuters: Трамп стал избранным президентом США

Дональд Трамп был объявлен избранным президентом США, как сообщило агентство Reuters, сославшись на спикера Палаты представителей Джонсона.

Сторонники республиканца Дональда Трампа, собравшиеся у его небоскреба в Нью-Йорке, начали праздновать на фоне прогнозов медиа о его победе.

Автомобилисты поддерживают толпу, сигналя в знак одобрения, на что присоединившиеся к празднованию отвечают скандированием лозунгов в поддержку Трампа.

В данный момент у башни Трампа остаются около двадцати-тридцати его приверженцев, помимо журналистов. Остальные участники акции были оттеснены на соседнюю сторону улицы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, объявил Трампа победителем на выборах в Соединенных Штатах.

Ранее Fox News спрогнозировал, что Трамп наберет 277 голосов выборщиков, что гарантирует ему успешное завершение выборов.