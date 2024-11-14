Reuters: Трамп уволит всех офицеров Пентагона, имевших связи с называвшим его «фашистом» генералом Милли

Команда избранного президента, главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа в настоящее время уже вовсю готовит список офицеров Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США, подлежащих незамедлительному увольнению со службы или понижению в должности, сообщает Reuters.

Как поведал на условиях анонимности источник агентства, в первую очередь данные меры коснутся тех офицеров Пентагона, кто имел ранее связи с экс-главкомом Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Отмечается, что генерал не раз довольно жестко и не стесняясь в выражениях критиковал Трампа. А совсем недавно он назвал республиканца «фашистом до мозга костей».

«Начальники Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно», — сообщило агентство со ссылкой на источник.

При этом указывается, что другой источник поведал: это пока лишь предварительное планирование команды Трампа. Если это все же произойдет, то указанные масштабные изменения в Минобороны США станут «беспрецедентной перетряской», заключило агентство.

5 ноября в США прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

9 ноября американский телеканал CBS News передавал, что в состав будущей администрации Трампа могут войти персоны, работавшие ранее с Трампом во время его первого президентского срока. Назывались имена Майка Помпео, Никки Зейли, а также новые лица, среди которых глава хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент и экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер.