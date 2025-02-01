Reuters: Трамп ведет обсуждение способов побудить Украину к проведению выборов

Команда главы Белого дома Дональда Трампа ведет обсуждение методов убеждения украинских властей о проведении выборов в рамках перемирия с Москвой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что в случае проведения выборов лидера Незалежной победитель смог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой.

Ранее также спецпосланника США по Украине Кит Келлог заявил, что в Вашингтоне считают необходимостью проведение выборов в Незалежной.