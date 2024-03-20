Reuters: ВВС США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты

На прошедших выходных, американские военно-воздушные силы успешно провели испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей ВВС Соединенных Штатов.

Согласно заявлению представителей, испытания проводились 17 марта, и в них был задействован бомбардировщик B-52H, который взлетел с авиационной базы Андресен на Гуаме.

По словам представителей, ВВС удалось получить ценную информацию о потенциале данной технологии и вооружения. Пуск принес ценные сведения и был направлен на расширение диапазона программ американского гиперзвукового вооружения, добавили представители. При этом уточнять конкретные задачи, стоявшие перед проведенными испытаниями они отказались, отмечают журналисты.

Ранее украинское издание Kyiv Post сообщило, что расхваленные танки НАТО не оправдали ожиданий в зоне СВО.