Kyiv Post: хваленые танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине

Запад старается отправлять на Украину старую технику и дешевые дроны, подавая их как супероружие. Но на деле даже самые лучшие танки НАТО по итогу оказываются бесполезными. Об этом сообщает Kyiv Post.

Как отмечает издание, у каждого вида переданного танка на Украину были свои недостатки и критичные дефекты. В основном претензии к весу техники и оснащению.

Так, британские Challenger 2 оказались на поле боя слишком тяжелыми для местности. Особенно тяжело этой бронемашине передвигаться по мягкой почве и мостам на Украине. Abrams, переданные США, еще тяжелее. К тому же, у украинской стороны нет нужных деталей, чтобы своевременно все чинить.

«Одна из причин, по которой лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий <...> заключается в том, что дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов <...> атакуют», — говорится в публикации.

Украинский источник ссылается на комментарий американского офицера Майка Ридмюллера. По его словам, ВСУ нужны не танки и дешевые дроны, а боеприпасы, БМП и машины пехоты.

Ранее сообщалось, что Пентагон станет мониторить на сайте поставки вооружения Украине.