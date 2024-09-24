Reuters: Зеленский еще не смог организовать встречу с Трампом

Владимир Зеленский еще не смог организовать встречу с Дональдом Трампом, кандидатом в президенты США от Республиканской партии, сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в США планирует встретиться с вице-президентом США и кандидатом на пост главы страны Камалой Харрис, а также с бывшим президентом Дональдом Трампом. Однако Трамп в свою очередь заявлял, что рассмотрит возможность встречи с Зеленским в рамках его визита.

Трамп отмечал, что в случае его победы на выборах он первым делом свяжется с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, чтобы побудить их подписать соглашение.

Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не предполагает переговоров с Россией.